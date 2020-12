Zomrel Miroslav Bedrik z legendárnej skupiny The Beatmen

Predposledný žijúci člen legendárnej štvorice The Beatmen, ktorá svojim zjavom v druhej polovici 60. rokov minulého storočia vyvolala na Slovensku nevídaný ošiaľ, zomrel vo frankfurtskej nemocnici na pľúcnu embóliu.

Vo veku 73 rokov zomrel v nemeckom Frankfurte Miro Bedrik – predposledný žijúci člen legendárnej štvorice The Beatmen, ktorá svojim zjavom v druhej polovici 60. rokov minulého storočia vyvolala na Slovensku snáď obdobný bigbítový ošiaľ ako ich slávnejší predchodcovia The Beatles v Anglicku. Petr Janda o skupine povedal, že boli v tej dobe lepší než Olympic. Po Dežovi Ursinym († 1995) a Mariánovi Bednárovi († 2011) zostáva tak posledným žijúcim členom zo slávnej štvorice už len Peter Petro (74), ktorý žije v Kanadskom Vancouveri. Bedrik zomrel po dlhej chorobe vo frankfurtskej nemocnici na pľúcnu embóliu.

„Vzhľadom na významnosť Mira Bedrika a jeho prínos pre slovenskú populárnu hudbu si určite nezaslúžil takýto koniec“.

Miesto posledného odpočinku Miroslava Bedrika na Hlavnom frankfurtskom cintoríne Hauptfriedhof. (Foto: Christina M.)

O smrti speváka informovala Bedriková známa Christina M., ktorá si neželala poskytnúť informácie v akom vzťahu bola k Bedrikovi. Miro Bedrik zomrel v nemocnici vo Frankfurte na embóliu pľúc ešte v noci 5. októbra 2020. Keďže v Nemecku nemal žiadnych príbuzných a kontakty zo Slovenskom úplne prerušil, o pohreb sa nemal kto postarať. Urna s jeho pozostatkami bola umiestnená na Hlavnom frankfurtskom cintoríne Frankfurt Hauptfriedhof na Eckenheimer Landstraße až 15. decembra 2020 na neverejnom pohrebe, ktorého sa zúčastnila iba Christina M. so svojim priateľom. Ďalšie okolnosti okolo pohrebu Christina M. odmietla uviesť odvolávajúc sa na citlivosť informácií a prísne nemecké zákony o poskytovaní osobných údajov. Christina M. uviedla, že do posledných chvíľ svojho života bol Miro veľmi priateľský a láskavý. Jeho hrob je anonymný, nie je na ňom uvedené ani jeho meno a nie je na ňom umiestnený ani náhrobný kameň. „Vzhľadom na významnosť Mira Bedrika a jeho prínos pre slovenskú populárnu hudbu si určite nezaslúžil takýto koniec“, dodala na záver Christina M.

The Beatmen (1966). Zľava: Marián Bednár, Dežo Ursiny, Miro Bedrik, Peter Petro. (Foto: pôvodne Boris Puskailer, zdroj: archív Mira Bedrika)

Miroslav Bedrik sa narodil sa 18. mája 1947 v Banskej Bystrici, následne žil s rodičmi v Prahe, neskôr v Bratislave. V období 60. rokoch sa stal vyhľadávaným gitaristom, pôsobil v skupine Jolana, od roku 1964 do roku 1966 bol člen známej bigbítovej kapely The Beatmen. V roku 1966 skupina emigrovala do Nemecka, kde sa začiatkom nasledujúceho roku pre názorové nezhody rozpadla. V roku 1968 sa Bedrik nakrátko vrátil do ČSR, chvíľu nacvičoval s brnenskou kapelou Synkopy, následne nadobro odišiel do Nemecka. V rokoch 1969 až 1971 pôsobil v kapele Ladislava Vlašiča Larry´s Seven Group, v ktorej hrával aj brat Mariána Bednára Jozef. 24. apríla 1970 sa zosobášil s anglickou speváčkou Susan Jane (dnes Susan El-Hini). Roku 1971 sa Bedrik a Susan Jane rozišli, obaja vystúpili z kapely Larry´s Seven Group. Susan sa vrátila do Anglicka, Bedrik po odchode z Larry´s Seven pôsobil ešte v ďalších nemeckých kapelách, väčšinou v lokálnych tanečných orchestroch, usadil sa vo Frankfurte, znovu sa oženil, priviedol na svet syna a znovu sa rozviedol, založil si hudobnú školu. Aktívne hrával až do roku 2008, keď dostal slabšiu mozgovú porážku, po ktorej sa stal invalidným dôchodcom. Poslednou správou o jeho existencii bol list z roku 1977, v ktorom sa prostredníctvom advokátov na diaľku oficiálne rozviedol so Susan Jane. Odvtedy zostal pre slovenskú verejnosť stratený. Po 36 rokoch ho v decembri 2012 objavil hudobný publicista Robert Buček a pripravil s ním rozsiahly autobiografický rozhovor. Z neho vyplýva, že Miro Bedrik bol druhýkrát ženatý s Nemkou Karin Semmler (1980-1986), s ktorou mal syna Daniela (nar. 1983). Daniel 27.6.2015 zomrel vo veku 31 rokov na krátku a ťažkú chorobu. Bedrik viedol gitarovú školu, príležitostne naďalej vystupoval s rôznymi kapelami. Po takmer 40 rokoch sa opäť spriatelil so Susan, s ktorou sa od roku 2013 pravidelne navštevovali v Nemecku a v Anglicku. Posledné roky prežil zabudnutý sám vo svojom byte vo Frankfurte.

Miroslav Bedrik v roku 2013 po objavení, keď bol takmer 40 rokov nezvestný. (Foto: Susan El-Hini)

4. novembra 2014 v anglickom Brightone počas návštevy u Susan El-Hini, s ktorou sa po takmer 40 rokoch stali opäť priateľmi. (Foto: Susan El-Hini)

Miesto posledného odpočinku Miroslava Bedrika na Hlavnom frankfurtskom cintoríne Hauptfriedhof. (Foto: Christina M.)

Takto skončila púť Miroslava Bedrika - vynikajúceho gitaristu a člena legendárnej bigbítovej skupiny The Beatmen. Namiesto veľkolepého pohrebu so všetkými poctami - neverejný, anonymný pohreb za účasti 2 ľudí, bez náhrobného kameňa... (Foto: Christina M.)

Viac sa o živote Mira Bedrika dočítate v obsiahlom rozhovore, ktorý vznikol v roku 2013 po Mirovom objavení.

